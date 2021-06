Iluminação LED cresce no concelho de Oliveira do Bairro

A Avenida Dr. Abílio Pereira Pinto, em Oliveira do Bairro, conta com nova iluminação, após substituição das antigas luminárias por novas, com tecnologia LED.

Até ao momento, a substituição das luminárias foi concretizada em 18 locais, das quatro freguesias do concelho. A par dos largos e locais mais emblemáticos, a autarquia continua a fazer igual procedimento na restante iluminação pública, no âmbito de um protocolo estabelecido com a EDP Distribuição.

De acordo com o presidente da Câmara, esta medida está a ser implementada “nos largos e pontos mais emblemáticos das nossas aldeias, vilas e cidade do concelho, num total de 36 locais, representando um investimento superior a 80 mil euros”.

Duarte Novo avançou que para 2021, “está previsto substituir 2.000 luminárias em todo o concelho, depois de já termos substituído cerca de 3.000, entre 2018 e 2020”.

O objetivo da medida é, segundo o autarca, o de “contribuir para uma melhor eficiência energética e consequente redução de emissões de CO2, no âmbito das nossas preocupações ambientais”. “Estamos constantemente à procura de soluções que nos permitam, cada vez mais, prestar um melhor serviço à nossa população, se possível reduzindo custos e tendo como preocupação permanente a sustentabilidade ambiental”, referiu.

As novas luminárias LED, já colocadas em vários pontos do concelho, oferecem uma eficiência energética bastante superior em comparação com as lâmpadas incandescentes e outra vantagem é o seu tempo de vida útil, que é cerca de 2,5 vezes superior às anteriores, permitindo poupanças, tanto na energia consumida, como nos custos de manutenção.