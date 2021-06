“Melhores Vinhos da Bairrada 2020” com seis dezenas de amostras em prova

Para a realização do concurso, a organização convidou um painel de provadores heterogéneo e oriundo de diversas regiões vitivinícolas nacionais.

A Confraria dos Enófilos da Bairrada, como mais antiga confraria em atividade no território nacional, cumpriu a tradição e realizou aquela que é a XLI edição do Concurso “Melhores Vinhos da Bairrada – Colheita 2020”.

O concurso, que também é o mais antigo a ocorrer em Portugal, realizou-se no passado dia 31 de maio, no Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, e teve em competição, como habitualmente, vinhos tintos, brancos e rosados, aptos a usar a designação Bairrada DOC, exclusivamente da colheita de 2020.

Ao contrário da maioria dos concursos do género, este tem a particularidade de ter como objetivo a avaliação da produção do ano anterior ao da realização do concurso, admitindo na competição vinhos que ainda não estão engarrafados ou comercializados.

Realizando-se ininterruptamente desde 1981, nestes dois últimos anos, e devido à pandemia causada pela Covid-19, chegou a recear-se a possibilidade da sua não realização. Contudo, a motivação dada pela Confraria dos Enófilos e imperativos de tradição, trouxeram uma vez mais a participação dos produtores da Bairrada, que se traduziu em cerca de seis dezenas de amostras em prova, entre tintos, brancos e rosados, de 22 produtores bairradinos.



Notícia completa na edição impressa ou digital