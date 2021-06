Município de Anadia apoia mais duas empresas empreendedoras

A Câmara Municipal de Anadia celebrou mais dois contratos de apoio ao empreendedorismo, no âmbito do Regulamento de Incentivos à Promoção do Empreendedorismo, do Investimento e Criação de Empresas “Invest em Anadia”. A assinatura decorreu esta quinta-feira, 17 de junho, no edifício dos Paços do Município.

Os incentivos foram atribuídos às empresas SolidaCurva – Autopneus (Malaposta), manutenção e reparação veículos auto e desinfeção de veículos com ozono; e Alexandre Gabriel Quintas, Unipessoal (Tamengos), venda a retalho de produtos alimentares, prestação de serviço de refeições e takeaway e serviço de entrega ao domicílio.

Vão ser concedidos apoios não reembolsáveis de 480 euros/ano e de 350 euros/ano, para contratação de serviços de contabilidade e de design e/ou artes gráficas, respetivamente, pelo período máximo de três anos.

Este tipo de apoios municipais faz parte de um conjunto de medidas e de mecanismos concretos de apoio e de incentivo à atividade empresarial no concelho de Anadia, visando atrair empreendedores e investimento, e apoiar o tecido empresarial instalado, à luz das orientações estratégicas descritas no “Invest em Anadia”.

Recorde-se que um dos objetivos estratégicos do Município de Anadia passa por apostar no desenvolvimento económico e sustentável do concelho, em cumprimento do qual desenvolveu e está a implementar o programa “Invest em Anadia” I Estratégia Municipal de Promoção do Empreendedorismo, do Investimento e Criação de Empresas, assumindo um papel ativo na promoção do empreendedorismo, no apoio às empresas e no reforço da captação de investimento.