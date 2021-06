Município de Anadia é pioneiro em projeto para o envelhecimento feliz

“AGILidades” é uma spin off do Politécnico de Leiria, criada em 2018, que visa o desenvolvimento de Jogos Terapêuticos adaptados à comunidade geriátrica, para a reabilitação de pessoas com disfunção psicomotora ou cognitivo-motora, úteis no processo de reabilitação.

Anadia é o primeiro município do país a aderir ao projeto de intervenção social “AGILidades”, tendo assumido os custos totais da implementação do mesmo nas 10 instituições concelhias aderentes.



A assinatura do protocolo tripartido, entre a autarquia, a empresa “AGILidades” e as 10 instituições do concelho de Anadia, teve lugar no passado dia 1 de junho, numa cerimónia que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho, presidida pela presidente da Câmara Municipal, Teresa Cardoso, e que contou com a presença da vereadora da Ação Social, Jennifer Pereira, e também de Ricardo Pocinho e Marlene Rosa, respetivamente CEO e Fundadora/Chairwoman da “AGILidades”.



Durante a cerimónia, a autarquia seria reconhecida como “Município promotor do Envelhecimento Feliz”, distinção atribuída por aquela empresa e o Instituto Politécnico de Leiria, pela implementação deste projeto no concelho.

Terapia inovadora

O projeto “AGILidades” baseia-se em terapias recreativas como meio de avaliar e treinar a função motora, cognitiva, social e a educação para a saúde em pessoas e famílias com algum grau de incapacidade e fragilidade, revelou a JB Marlene Rosa, que realça o facto das terapias se realizarem através de jogos criados, adaptados e validados cientificamente.



Embora o AGILidades tenha nascido em 2018, como marca registada do Politécnico de Leiria, só agora surge o programa dos Lab Centers, que não são mais do que “estruturas de apoio à experimentação dos jogos terapêuticos para estimulação da comunidade geriátrica”, avança Marlene Rosa.

