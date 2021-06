Desde bicicletas do séc. XIX ao equipamento usado por Miguel Oliveira no Moto GP, de tudo um pouco pode ver no recém-inaugurado Museu das 2 Rodas, no Velódromo Nacional, em Sangalhos.

Aproveite o fim de semana para visitar este novo espaço museológico para toda a família, onde para além da história, não faltam jogos multimédia e simuladores.