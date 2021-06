Projeto “Vagos Abraça a Demência” é apresentado no dia 2

Projeto inovador tem como objetivo central desenvolver, no concelho, uma comunidade amigável para pessoas com demência.

A Santa Casa da Misericórdia de Vagos e a Câmara Municipal vão realizar no próximo dia 2 de julho, pelas 16h, a apresentação pública do projeto “Vagos Abraça a Demência”

Este evento terá lugar no Centro de Educação e Recreio e contará com a presença do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vagos, Paulo Gravato, do residente da Câmara Municipal de Vagos, Silvério Regalado, e do diretor da Segurança Social de Aveiro, Fernando Mendonça.

O “Vagos Abraça a Demência” é um projeto inovador que irá ser desenvolvido pela Santa Casa e pela autarquia e que tem como objetivo central desenvolver, no concelho, uma comunidade amigável para pessoas com demência.