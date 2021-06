PS Vagos avança com Paulo Gil Cardoso para a Câmara

Já são conhecidos os candidatos do PS Vagos à Câmara Municipal e Assembleia Municipal. O candidato à Câmara, Paulo Gil Cardoso, afirmou sentir-se “honrado pela indicação do Partido Socialista” e apresenta-se “pronto a trabalhar por Vagos”. Considera que “é urgente que o concelho progrida, que se assuma em pleno no séc. XXI, com estruturas de qualidade, em equilíbrio com as contas, com as pessoas e com a natureza”.

Na mesma linha, o candidato à Assembleia Municipal de Vagos, Óscar Gaspar, refere que a candidatura “é uma honra porque significa a oportunidade de continuar a servir o meu concelho”. “Vagos precisa muito de ideias e de quem acompanhe com vigor a Câmara Municipal”, frisa Óscar Gaspar.

Paulo Gil Cardoso avança ainda que aceitou este desafio porque acredita “firmemente que Vagos pode ser muito melhor, ouvindo os anseios dos vaguenses e trabalhando com afinco para que sejam satisfeitos”. Termina dizendo que encara esta nomeação “como um dever, de construir uma sociedade mais igualitária, de trabalhar em prol da nossa terra e de usar todos os meios ao nosso alcance para fazer progredir o concelho”.

Óscar Gaspar, por seu turno, considera que o trabalho feito pelo PS este mandato “é a prova de que o Partido Socialista pode fazer a diferença na gestão autárquica de Vagos, desde logo defendendo mais participação (ex: transmissão online das Assembleias), mais desenvolvimento e mais apoio social (ex: medidas de combate aos efeitos económicos e sociais da Covid-19), mais democracia e liberdade (ex: estatuto do direito da oposição)”. “Somos a voz do povo de Vagos na Assembleia Municipal e não calaremos a razão dos vaguenses”, acrescenta Óscar Gaspar.

Os candidatos

Paulo Gil Cardoso é casado e pai de três filhos. Técnico de Higiene e Segurança no Trabalho; Técnico de Gestão de Operações e Logística. Autor Literário e Musical. Técnico de Logística na Grupeixe; foi Diretor da Recilead; Diretor de Logística da Macoag; Diretor de Logística da Gafides (Grupo Elis); Diretor de Delegação da Christian Salvesen.

Em Vagos, foi tesoureiro da Junta de Freguesia de Soza, de 2013 a 2017. É sócio fundador e secretário da direção da Associação Ambiental Charcos & Companhia. Foi treinador de Basquetebol de sub-16 e sub-18 na ADV. Foi coordenador concelhio do Movimento Limpar Portugal. É coordenador da Concelhia do PS de Vagos.

Óscar Gaspar é casado e pai de dois filhos. É Licenciado em Economia (FEP). Trabalhou no Millennium BCP na banca de investimentos e na rede comercial. Foi administrador da Metro-Mondego; assessor económico do Primeiro-Ministro; secretário de Estado da Saúde. Foi assessor económico do SG Partido Socialista e foi também diretor de External Affairs da MSD – Merck Sharp & Dohme.

Óscar Gaspar

É presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada e vice-presidente da União Europeia da Hospitalização Privada (UEHP). Membro da Comissão Executiva da CIP e membro do Conselho Económico e Social. É vice-presidente do Conselho Estratégico de Saúde da CIP, membro do Conselho Nacional de Saúde Pública, dos Conselhos Consultivos do Instituto de Higiene e Medicina Tropical e da Faculdade de Farmácia UL e do Conselho Geral e de Supervisão da Dignitude. Presidente do Conselho Fiscal do ISBE e administrador da Fundação do Gil.

Em Vagos, é presidente da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Vagos, membro do Conselho Fiscal da Mais Vagos, Lda., sócio da Palavras Lidas, Lda., e membro da Assembleia Municipal eleito pelo Partido Socialista.