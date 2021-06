Sangalhos: Museu das Duas Rodas é único no país

Único no país, o Museu das Duas Rodas, foi inaugurado na tarde do passado dia 22 de junho, pela Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa e pelo Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.

Instalado no Velódromo Nacional, em Sangalhos, este núcleo museológico dá a conhecer a história do setor das duas rodas (bicicletas e motorizadas), mostrando ainda a sua forte ligação ao concelho de Anadia, assim como a importância desta indústria na economia da região.

Para além de bicicletas e motorizadas, o Museu das Duas Rodas conta com uma grande panóplia de peças e acessórios, algumas delas autênticas raridades, que marcam também a história do ciclismo e do motociclismo local, regional e nacional. O espaço conta também com um importante espólio documental e fotográfico presente num suporte digital e interativo.

Durante os cerca de 50 minutos de visita ao museu, o visitante faz uma autêntica viagem no tempo e à medida que vai efetuando o trajeto da visita, primeiro pelas bicicletas e depois pelo setor das motorizadas.









“O Museu das Duas Rodas, que tiveram oportunidade de visitar, pretende ser uma obra inacabada pela constante renovação que lhe desejamos impor. Afinal, a história faz-se todos os dias, e é preciso preservá-la e acrescentá-la! Assim sendo – acreditem – há bons motivos para voltar a visitar o Museu das Duas Rodas”, diria durante a cerimónia a edil anadiense Teresa Cardoso.

Já a ministra, Ana Abrunhosa, que encerraria a cerimónia inaugural, referiu-se ao espaço como “um museu vivo”, mas também “único no mundo, num local também ele único” já que está inserido no Velódromo. Por isso, reforçou que “todos os que o visitarem vão sentir-se tocados por estes homens e mulheres que deram a vida ao desporto”, mas também pelo seu espólio que integra “muitas radidades”.

Notícia completa na próxima edição do Jornal da Bairrada