“Surf no Crowd” visa potenciar o surf nas praias de Cantanhede, Figueira e Mira

Foi uma grande jornada de promoção do surf aquela que se viveu no último sábado, na apresentação do Surf no Crowd. O projeto está a ser desenvolvido no âmbito de uma parceria da Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra (CIM-RC) com os municípios de Cantanhede, Figueira da Foz e Mira, visando potenciar a prática da modalidade nas praias destes três concelhos da Gândara, através de ações integradas, com o envolvimento ativo dos agentes locais.

Na Praia da Tocha estiveram envolvidos a Associação de Moradores, o Parque de Campismo, a Associação de Bodyboard, a escola de surf e alojamento local Ticket2Surf, os surf camps da Paria da Tocha Dreamsea e Sea Natives e A Catraia, grupo de jovens que se dedicam à defesa do meio ambiente e da sustentabilidade ambiental.

“O que se pretende é dinamizar a procura das condições de excelência de que as nossas zonas balneares dispõem para a prática de desportos de ondas, mas preservando a sua identidade e singularidade, atraindo surfistas que valorizam o contacto com a natureza e a essência de cada lugar”, referiu Helena Teodósio, manifestando o seu “grande regozijo” por ser isso o que está a acontecer na Praia da Tocha, cujas características casam primorosamente com a filosofia do Surf no Crowd”.

Uma centena de pessoas participou em programa diversificado

Esta ideia foi também sublinhada pelo vereador do desporto, Adérito Machado, na abertura das atividades do último sábado, um programa diversificado dirigido a diferentes públicos e que registou a participação de cerca de 100 pessoas. No período da manhã realizou-se o Expression Surf Session, exibição de surfistas locais sujeita a avaliação por um júri, a que se seguiu uma aula de yoga no tablado do areal e um workshop da bióloga Filipa Bessa sobre “Surfar num Oceano Saudável”.

À tarde, dezenas de pessoas estiveram no batismo de surf orientado por Brian Wirtz, da Ticket2Surf, e batismo de bodyboard, neste caso por monitores da Associação de Bodyboard, além de aulas de surf adaptado para pessoas com mobilidade reduzida, enquanto no areal o artesão Licínio Oliveira e o pescador António Mendes, faziam a reinterpretação do artesanato local.

Tertúlia sobre surf, viagens e preservação da Praia da Tocha

O encerramento foi no CIAX – Centro Interpretativo de Arte Xávega com uma tertúlia sobre surf, destinos de surf e viagens a que assistiram a presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio, e os presidentes de junta de Freguesia da Tocha e da União de Freguesias de Cantanhede e Pocariça, respetivamente Fernando Pais Alves e Aidil Machado, bem como representantes das entidades envolvidas nas atividades.

Moderada por Miguel Pereira, a tertúlia teve como intervenientes os embaixadores do Surf no Crowd, que são Gonçalo Cadilhe, surfista e viajante com vários livros e artigos sobre viagens publicados, e Cláudia Pinto, modelo, apresentadora e surfista, que estiveram à conversa com Brian Wirtz, proprietário da escola de surf e alojamento local Ticket2Surf. Este último, conjuntamente com Rodrigo Corte-Real, da Associação Bodyboard dos Palheiros da Tocha, Lluis Tobella, do Dreamsea Surf Camp, e Júlia Hock, do SeaNatives Surf Camp, estiveram à “Conversa com…” a assistência sobre a preservação da atmosfera particular da Praia da Tochae o modo de a valorizar sem comprometer a sua identidade.

Essa é de resto uma das preocupações da presidente da Câmara Municipal, que a este respeito tem manifestado a intenção da autarquia em “continuar a investir na dinamização dos fatores de atratividade da Praia da Tocha, incluindo naturalmente os relacionados com o surf e o bodyboard, até porque se trata de atividades vantajosas para toda a economia local”.