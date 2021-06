Universidade de Aveiro disponibiliza licenciatura em Engenharia Aeroespacial

É já no próximo ano letivo que a Universidade de Aveiro (UA) vai disponibilizar a Licenciatura em Engenharia Aeroespacial (LEAE). O curso da UA combina ciências de base e de espectro largo ao nível das ciências da especialidade para formar engenheiros a nível superior, capazes de desempenhar funções de planeamento e projeto não só nas áreas da aeronáutica como também em outras áreas das engenharias.

Através de uma formação consistente ao nível das ciências da matemática, física, mecânica, materiais, eletrónica e informática, o novo curso quer dotar os respetivos diplomados de uma maior flexibilidade e visão de conjunto sobre a área profissional a que se destina. Projetar, construir ou personalizar sistemas adequados ao ambiente aeroespacial hostil ou, mesmo em terra, destinados a interagir com o setor aeronáutico e espacial, será um dos mandamentos da LEAE.

A conquista espacial renasceu recentemente com o lançamento de sondas em Marte, na Lua e na exploração de cometas. A par destes empreendimentos, também os recentes lançamentos de grandes constelações de satélites para comunicações digitais, para observação da terra e correspondentes alterações climáticas, assim como de deteção de detritos espaciais, espoletaram uma nova corrida aos sistemas aeroespaciais.

Nesse sentido, a UA associou diversos departamentos de reconhecida qualidade no ensino da Engenharia para criar a Licenciatura em Engenharia Aeroespacial, que se iniciará no próximo outubro e cujos interessados poderão aceder através do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior.

Percurso flexível e ajustado a cada estudante

O objetivo principal do curso é oferecer aos estudantes as competências para o projeto estrutural de componentes e artefatos para aplicações aeronáuticas e aeroespaciais tais como, por exemplo, sistemas de satélites, instrumentos e estruturas espaciais, equipamentos de controlo, sistemas de propulsão, sistemas de sensores e dispositivos, serviços de telecomunicações, de navegação, meteorológicos ou ambientais. Nesse sentido, o curso possui quatro minors que cobrem estas diferentes áreas, nomeadamente minor em Satélites de Telecomunicações, minor em Sensores e Dispositivos, minor em Projeto em Estruturas Aeroespaciais e minor em Design e Manufatura.

Estes minors, em conjunto com as unidades curriculares de Competências Transferíveis, vão permitir uma flexibilização de percursos formativos ajustados aos interesses de cada estudante.

Os responsáveis pelo curso garantem que o nível da formação permitirá um percurso profissional (empresarial, na academia, em centros de investigação ou em empresas de base tecnológica) em qualquer ponto do mundo. Para quem optar por um percurso académico no final da LEAE, as competências e saberes apreendidos durante a formação fornecerão bases sólidas que permitirão aos estudantes seguirem formações pós-graduadas, em Portugal ou no estrangeiro, nas áreas aeronáutica e aeroespacial, mas também em outras áreas de engenharia.