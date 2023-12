“Saúde à Mesa” na Fábrica Centro Ciência Viva

“Saúde à Mesa” prossegue, esta semana, com uma conversa com o médico João Ramos e um workshop com o chef Hélio Loureiro, dedicados à alimentação saudável.

O programa “Saúde à Mesa”, promovido pela Fábrica Centro Ciência Viva (Aveiro) e pela Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, prossegue esta semana com uma conversa sobre os cuidados com o excesso de sal e açúcar, e um workshop que propõe a confeção de um menu de natal saudável.

João Ramos, médico e autor do programa da RTP “Diga Doutor” e do livro “Um Médico para toda a Família”, é o convidado da conversa “Sal e açúcar: de reis a vilões”, em que serão abordadas as doenças associadas ao consumo excessivo de sal e açúcar, tal como a hipertensão arterial e diabetes.

O evento acontece na próxima sexta-feira, 15 de dezembro, às 21h30, na Fábrica Centro Ciência Viva. A entrada é livre.

Já no sábado, dia 16 de dezembro, às 11h, acontece o workshop “Este Natal o Menu será saudável”, com o conceituado chef Hélio Loureiro e a nutricionista Joana Ramos, que prometem desvendar receitas saborosas e saudáveis e surpreender na degustação dos resultados. A participação no workshop requer inscrição prévia.

“Saúde à Mesa” é um programa de literacia em saúde que inclui conversas informais, workshops e showcookings, e que pretende consciencializar para formas de alimentação saudável.