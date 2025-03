Feira de Março aposta no crescimento com 33 dias de muita animação

Brasileiro Teto é a “estrela internacional” do cartaz desta edição, que conta também com Bárbara Tinoco, Miguel Araújo, Plutónio, entre outros. O evento decorre de 25 de março a 27 de abril.

A “Feira de Março número 589” vai contar com mais dois dias de festa em relação à edição anterior. De 23 de março a 27 de abril, o Parque de Feiras e Exposições de Aveiro enche-se de espírito de alegria e festa, esperando atrair cerca de 700 mil visitantes.

“A pátria não está para grandes festividades, vivemos momentos de tensão no país, na Europa e no resto do mundo”, mas a “programação vai contar “sem qualquer tipo de vacilação” e vai haver “alegria na Feira de Março”, afirmou o presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves, na apresentação do evento, que teve lugar esta quinta-feira, 6 de março, no local onde o mesmo se vai realizar.

Esta edição, será a segunda com 33 dias, segundo o autarca. “Por questão de calendário, como 25 de abril é sexta-feira, entendemos que devíamos aproveitar o fim de semana e alargar a Feira”, para além de, este ano, também haver “outro motivo de festa que vai inundar a cidade no dia 27 de abril”, que é a Maratona da Europa, que passará por Aveiro.

Como em edições anteriores, a entrada aos domingos é gratuita e, durante a semana será a “preços baixos”, oscilando entre os 3, 4 e 6 euros, “dependendo do espetáculo”, pois “é assim que acreditamos que deve ser”, sublinha José Ribau Esteves. Estes podem ser adquiridos à entrada da Feira ou nas bilheteiras online, “cada vez mais utilizadas”. Para crianças até aos 10 anos, a entrada é gratuita.

Cartaz “forte e apelativo”

A Feira de Março 2025, que representa um investimento de 854 mil euros, mais 10% em relação à edição anterior, arranca a 25 de março, com inauguração marcada para as 17h30 e às 22h haverá fogo de artifício, com muita cor “e barulho, para anunciar que já começou a Feira”.

Terá “11 grandes concertos”, que fazem do cartaz desta edição “forte e apelativo”. Soraia Ramos e D.A.M.A são os artistas que sobem ao palco no primeiro fim de semana, a 28 e 29 de março, respetivamente.

Bárbara Tinoco e Diogo Piçarra atuam no fim de semana seguinte, nos dias 4 e 5 de abril e, “de modo a responder a outros tipos de público”, no dia 11 de abril é Piruka o protagonista, seguido por Nena, a 12 de abril.

A 18 de abril atua Miguel Araújo e, dia 19 de abril, será o dia da “estrela internacional”, o brasileiro Teto, “um fenómeno à escala mundial”, frisou José Ribau Esteves. A escolha dos artistas internacionais tem incidido muito em protagonistas brasileiros, “pois a comunidade brasileira em Aveiro, assim como em todo o país, é bastante significativa”, havendo um esforço para que esta se sinta integrada.

Na segunda-feira de Páscoa, 21 de abril, “um grande dia na Feira”, o Parque de Feiras e Exposições de Aveiro terá “convidados de honra, um quarteto arrebatador, que gostamos muito de receber” que irá proporcional um “arraial popular”. O quarteto é constituído por Ganda Maluco, João Claro & Benvinda Costa, Kit Carlos e Nel Monteiro. Nesse mesmo dia, Pedro Russo (Ganda Maluco) vai apresentar, na Feira de Março, o lançamento de “Ganda Livro”, que conta a vida do artista, que “é de Ílhavo, é nosso, é da nossa região”, destacou o autarca.

Para terminar em grande a programação de espetáculos, o último fim de semana de concertos contará com a atuação de Plutónio, a 25 de abril, e de Richie Campbell, no dia 26, “artistas de referência e muito populares”.

Os concertos serão realizados na Tenda da Música, que vai ser maior este ano. “Explorámos ao máximo o espaço disponível”, revelou o edil. Estão todos marcados para as 22h, à exceção do espetáculo de 21 de abril, que tem início marcado para as 15h.

Uma centena de expositores

Haverá “animação para toda a família”, pois serão múltiplas as atividades desenvolvidas pelos expositores, desde diversões a negócios e gastronomia. No setor de exposição estarão cem empresas, divididas pelas mais diversas áreas, como informática, automóvel, cosmética, imobiliário, eventos, construção civil, fotografia, produtos ortopédicos, energias renováveis, climatização, decoração, automatismo ou combustíveis.

O setor comercial terá 60 expositores das áreas da restauração, “desde ovos moles a farturas e queijos a enchidos”, de artesanato, entre outras, e o setor de diversões terá 50 divertimentos.

Para além destes expositores, a Feira de Março conta com a presença do Regime de Infantaria nº10, “parceiro muito importante” pois os visitantes têm curiosidade em conhecer aquilo que fazem e proporcionam “experiências virtuais, para além dos equipamentos que trazem”. Contará ainda com a participação de 29 associações do município de Aveiro, que têm uma “importância especial” pela “atividade de prestação de serviço público”. Em destaque, estarão os ovos-moles, através da APOMA – Associação de Produtores de Ovos Moles de Aveiro.

Em semelhança a edições anteriores, terá ainda um município convidado, “ou mais que um, quem sabe?”, deixou no ar José Ribau Esteves. Ao longo dos dias, irão “anunciar mais novidades”.

Melhorias no recinto

Na apresentação do programa da Feira de Março 2025, foi feito, também, um balanço das últimas 12 edições, acentuando a “aposta no crescimento do evento”, assim como as “melhorias várias no recinto, nas instalações sanitárias, parque de estacionamento exclusivo para os expositores, novo layout, maior promoção do evento, a criação da tenda de espetáculos – uma das maiores mudanças –, entrada gratuita aos domingos, bilheteira online, maior área para parque de diversões, apoio aos empresários após pandemia, melhor performance ambiental, através do copo Feira de Março, entre outras práticas ambientais, maior conforto nos expositores através da colocação de alcatifas”, entre outros aspetos, enumerou o autarca.

“Queremos que todos se sintam convidados e que tenham vontade de vir viver a Feira connosco”, rematou José Ribau Esteves.