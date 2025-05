Legislativas 2025: Bairrada vira toda à direita

Catorze meses depois das últimas eleições, a AD – coligação PSD/CDS – venceu as legislativas do passado domingo, dia 18 de maio, mas voltou a falhar a maioria absoluta, o que não será possível, nem mesmo com uma hipotética aliança com a Iniciativa Liberal. Luís Montenegro, cabeça de lista por Aveiro, conseguiu desta forma impedir que a polémica à volta da sua empresa familiar (Spinumviva) travasse a sua continuidade como primeiro-ministro.

O Chega voltou a crescer e foi o claro vencedor da noite, podendo até ultrapassar o PS em mandatos na Assembleia da República (tudo depende dos mandatos nos círculos do estrangeiro).

A grande derrota surge à esquerda e com o PS à cabeça. O secretário-geral, Pedro Nuno Santos, que foi também o primeiro dos socialistas por Aveiro, arrastou o PS ao pior resultado desde 1987 e já se demitiu do cargo.

No distrito de Aveiro, houve mudanças e, mais uma vez, o PS foi o principal penalizado. A AD manteve os mesmos 7 deputados, mas o PS, que em 2022 elegera 8 deputados e, em 2024, cinco, volta agora a perder mais um deputado, e para o CHEGA. O partido da extrema direita elege então os mesmos 4 deputados que o PS (mais um do que em 2024) e a IL mantém o mesmo deputado que elegera no ano passado.

Apenas a AD conseguiu eleger bairradinos: Paula Cardoso, de Águeda, que era a número 3 por Aveiro; e Silvério Regalado, de Vagos, que se apresentava como n.º 4 na lista da AD.

Na Bairrada, a AD venceu em toda a linha e a surpresa da noite foi mesmo a Mealhada, concelho tradicionalmente socialista, e onde a AD consegue a maioria, deixando o PS para trás.

De referir também que, pelo círculo de Coimbra, a que pertence o concelho de Cantanhede, há também uma mudança significativa a registar: a AD volta a vencer, mas o CHEGA ocupa agora a segunda posição, acima do PS, o mesmo acontecendo em Anadia (Aveiro).

No que respeita à abstenção, o distrito de Aveiro acompanhou a média nacional, registando 35,45% (nacional – 35,62%). Na Bairrada, o concelho com menor abstenção foi Oliveira do Bairro (36,9%), sendo Cantanhede aquele onde houve menos votantes (42,65% de abstenção).

AD ganha em toda a Bairrada

A votação da AD, em todos os concelhos da Bairrada, foi superior à de 2024, com uma exceção. No concelho de Vagos, de onde é natural Silvério Regalado (antigo presidente da câmara e secretário de Estado na anterior legislatura), a AD desce, quer em percentagem (passa de 49,05% para 48,85%), quer em número de votos (menos 87). Aqui, é o CHEGA quem consegue a maior subida, deixando o PS com menos de 10% (9,7%).

Na Mealhada, num resultado surpreendente, a AD vence com 31,21%, correspondente a 3.367 votos, mais 388 do que em 2024. Já o PS desce de 34,08% para 28,45%, com menos 757 votos. Neste concelho, o CHEGA também sobe, passando de 16,51% em 2024 para 20,10% em 2025.

Em Águeda, a AD vence com maior vantagem para o PS do que nas legislativas anteriores, mas o registo mais curioso é mesmo a diferença de votos entre PS e CHEGA – 23 apenas.

Em Oliveira do Bairro, concelho com menor abstenção da Bairrada, a AD vence com maior margem em relação a 2024: passa de 45,38% para 48,17% em 2025 mas o CHEGA também volta a subir, conquistando 25,06% do eleitorado. O mais penalizado foi o PS, que em 2024 tivera 15,04% dos votos e, desta vez, não foi além dos 11,55%.

Já em Anadia, também vence a AD, com maior vantagem do que no ano passado: de 40,97% passa para 45,27% e mais 424 votos. O CHEGA consegue a segunda posição, passando de 17,72% para 20,40%. O PS deixa o 2.º lugar e é agora a terceira força política mais votada: de 22,72% em 2024 passa para 17,89% em 2025.

Também em Cantanhede, onde venceu a AD, com 40,65%, o CHEGA ocupa agora a segunda posição, trocando com o PS: o CHEGA registou 22,80% da votação, deixando o PS para trás, com 19,53%.

Outro dado interessante a reter em toda a Bairrada é à esquerda, onde o Livre ocupa, em quase todos os concelhos, a quinta posição, substituindo assim o Bloco de Esquerda. A única exceção surge em Oliveira do Bairro, onde o 5.º partido mais votado foi o ADN.

Já a Iniciativa Liberal foi o 4.º mais votado nos seis concelhos da Bairrada.