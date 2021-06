Vagos Metal Fest adiado para 2022

O Vagos Metal Fest afinal já não se vai realizar em 2021, acaba de anunciar a organização. A Amazing Events e a Câmara Municipal de Vagos entenderam que, dada a situação atual da pandemia, “é impossível organizar o evento de forma a que os intervenientes possa desfrutar em condições seguras do mesmo, para além da impossibilidade de manter os moldes tão característicos de um evento tão especial como o Vagos Metal Fest, como a liberdade e a diversão”.

Para breve estará o anúncio dos nomes para a edição de 2022, que já tem data e vai realizar-se de 28 a 30 de julho.

No entanto, tendo em conta que “a cultura é um pilar importante na vida de todos”, a Amazing Events e a Câmara Municipal de Vagos preveem que, em moldes diferentes e adaptado à situação atual, este ano ainda possa acontecer em Vagos um evento com diversidade musical onde também o Metal terá lugar, “ou não fosse Vagos a Capital do Metal em Portugal”, frisa a organização.

Quanto aos bilhetes adquiridos para o Vagos Metal Fest 2020 (que também não se realizou) mantêm-se válidos para as datas de 2022, sem necessidade de troca. O titular do bilhete pode, se assim o desejar, solicitar o reembolso do mesmo no ponto de venda onde o adquiriu, no prazo de 14 dias úteis após a data prevista do evento em 2021 (ou seja, entre 29 de julho e 17 de agosto de 2021). Não o fazendo, o bilhete será válido para as novas datas sem necessidade de troca.

Os bilhetes adquiridos para o Vagos Metal Fest 2021 mantêm-se válidos para as datas de 2022, sem necessidade de troca e sem possibilidade de reembolso.

Para esclarecimento de dúvidas relativamente a bilhetes, deve ser contactada a organização, através de info@vagosmetalfest.com .