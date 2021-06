Vaguenses vencem “em casa” na 2.ª etapa do Campeonato Nacional de Bodysurf

A praia da Vagueira recebeu, no domingo, dia 6 de junho, a 2.ª etapa do Campeonato Nacional de Bodysurf. Ao longo do dia, foram vários os atletas que surfaram nas ondas da Praia da Vagueira com objetivo de chegar à final desta etapa, nos escalões Open e Júnior, tendo os primeiros lugares, dos respetivos escalões, sido conquistados pelos atletas vaguenses Miguel Rocha (“Migas”) e Tiago Mesquita.

Na final da prova Open, a disputar o pódio, estiveram os atletas João Martins, que alcançou o 4.º lugar, Rodrigo Carrajola, que ficou em 3.º lugar e Jaime Bonito, que conseguiu o 2.º lugar. O 1.º lugar foi para Miguel Rocha.

Na final direta da prova Júnior, Carlos Guimarães conseguiu o 3.º lugar, Filipe Sá Leal o 2.º lugar e Tiago Mesquita, também atleta vaguense, ficou em 1.º lugar.

Para o Presidente da Câmara, Silvério Regalado, “o regresso da família do Bodysurf à Vagueira é sempre um prazer, sendo que cada vez mais a Vagueira é a Capital do Bodysurf em Portugal”.

Para a organização, “a etapa da Vagueira é mítica e muito enriquece o campeonato, que conta, para além das ondas de excelência, da parceira sólida e estruturada com o Município de Vagos e do apoio do público extraordinário que, mesmo em tempo de pandemia, sentiu-se na praia a vibração dos ‘Vagueirudos’. “

Este é um campeonato homologado pela Federação Portuguesa de Surf, em que a Associação Surf Social Wave assume a organização em articulação com o parceiro local ASV-Associação de Surfistas de Vagos.

Calendário 2021

3.ª Etapa – TBD – 24 ou 25 de julho

4.ª Etapa – Stª Cruz – 14 ou 15 de agosto

5.ª Etapa – Cascais – 11 ou 12 de setembro

As inscrições para as etapas estão abertas em www.bodysurfportugal.com