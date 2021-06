“Verão Azul” de Oliveira do Bairro com cartaz de espetáculos recheado

Miguel Araújo, Tatanka, Bárbara Tinoco e Jacinta integram o cartaz cultural do Município de Oliveira do Bairro para este verão.

A iniciativa “Verão Azul” vai decorrer entre 7 de julho e 20 de agosto, apresentando uma oferta eclética de estilos musicais, que vão do pop, ao rock, passando pelo fado, “world music” e música erudita.

Para além dos “grandes” nomes da música nacional, o cartaz conta ainda com espetáculos de músicos do concelho, “que para além da sua qualidade justificar, por si só, a presença no programa, não deixa de ser também uma forma de os apoiar, neste período extremamente difícil de pandemia, que lhes reduziu drasticamente os rendimentos que conseguiam através das suas atuações”, explicou Lília Ana Águas, vereadora da Cultura do Município de Oliveira do Bairro.

O programa Verão Azul tem início a 7 de julho, com Bárbara Tinoco, que terá como convidado Carlão, seguindo-se, no dia 8, Tatanka, vocalista dos Black Mamba que se apresenta em nome individual, Jacinta, acompanhada pela Banda Filarmónica da Mamarrosa, no dia 9, Miguel Araújo, acompanhado pela União Filarmónica do Troviscal, no dia 10, e Dhoad Gypsies of Rajasthan, no dia 11.

De referir que os espetáculos de Miguel Araújo e de Jacinta estão integrados no projeto cultural interconcelhio “A.M.O. – O Motor que nos Liga”, enquanto que os Dhoad Gypsies of Rajasthan se apresentam no âmbito do Festim – Festival Intermunicipal de Músicas do Mundo.

Todos estes espetáculos vão realizar-se às 21h30, na envolvente da Cerâmica Rocha. Os bilhetes para os espetáculos, todos gratuitos, vão estar disponíveis na receção do Quartel das Artes, a partir do dia 1 de julho, podendo cada pessoa levantar até, no máximo, dois ingressos.

O cartaz cultural regressa depois a 23 de julho, todas as sextas-feiras, às 21h30, até 20 de agosto, com espetáculos de músicos locais no terraço do Quartel das Artes.

Bruno Pato & Friends abre esta segunda parte da programação (dia 23), seguindo-se, no dia 30, os Pisaba Jazz Trio. A 6 de agosto, sobe ao palco o projeto Más Companhias, seguindo-se a Tertúlia Bairradina (dia 13), encerrando com Mafalda Carvalho e Joana Nolasco e Ana Margarida Araújo, no dia 20 de agosto.

Os bilhetes para os espetáculos no terraço do Quartel das Artes têm um custo de 7,5€, que reverterá a favor das IPSS do Concelho.

Todos os eventos terão limitação no número de espetadores, de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde.