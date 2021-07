A pedalar pela natureza e pela história dos cais da Murtosa

Reportagem completa na edição de 8 de julho de 2021 do Jornal da Bairrada.

Texto: Afonso Ré Lau

Se há terra que convida a um passeio de bicicleta, é a Murtosa. Além do terreno marcadamente plano, aquele que é o município mais bike friendly do país, tem vindo a apostar na rede ciclável, recuperando antigos trilhos e caminhos agrícolas, construindo passadiços e abrindo novos circuitos.

Na Murtosa, há bicicletas por todo o lado! São o transporte de eleição dos murtoseiros para chegar ao trabalho ou à escola, bem como para momentos de lazer ou exercício. Aos visitantes propõe-se que façam o mesmo. E nem é preciso levar a sua própria bicicleta para a Murtosa. O município disponibiliza-as de forma gratuita, no Centro de Educação Ambiental da Ribeira de Pardelhas, a partir do qual poderá pedalar Murtosa adentro ou, ao longo das margens da Ria.

