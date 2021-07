Anadia: Requalificação do Monte Crasto clarificada na assembleia municipal

Surpreendida com alguns comentários, a edil anadiense, Teresa Cardoso, destacou que a intervenção visa apenas “preservar, requalificar e defender” aquele que considerou ser o “pulmão verde da cidade”.

Depois da publicação, nas redes sociais do município de Anadia, de um vídeo explicativo sobre a requalificação que a câmara municipal vai levar a cabo na zona do Monte Crasto, não tardaram as reações públicas, algumas até ofensivas, a repudiar tal intervenção. Uma situação que levou os deputados municipais, Carlos Correia (MIAP) e Rui Bastos (PCP), a questionar a edil Teresa Cardoso sobre esta intervenção, na última assembleia municipal.

O primeiro diria mesmo que “só por mero desconhecimento do projeto (…) algumas pessoas têm questionado e mesmo denegrido a forma como este será desenvolvido”, solicitando à edil anadiense que “esclarecesse os aspetos essenciais (…) por forma a dissipar quaisquer dúvidas”.



O segundo, que também fora abordado por alguns munícipes que manifestaram o seu descontentamento, destacou que “em causa estariam duas importantes vertentes: a ambiental e a arqueológica”, admitindo que o vídeo possa “causar confusão e induzir em erro, uma vez que não indicia que venha a ser acautelada a preservação de todas as espécies arbóreas existentes”, assim como a intervenção possa fazer “desaparecer importantes vestígios de uma extensa história, atendendo aos indícios conhecidos que tudo apontam para importância arqueológica de toda a zona do Monte Crasto”.

