Vagos: Animação de Verão arrancou com “Três Tristes Tigres”

Travada pelo município, por força do contexto pandémico, foi retomada a programação do “Animar o Verão 2021”, que decorre até 5 de setembro.

Com alegria e segurança de todos quantos assistiram ao arranque do projeto cultural, a primeira iniciativa musical teve lugar no passado sábado, no Largo Parracho Branco, praia da Vagueira, com o concerto do grupo “Três Tristes Tigres”. Através da candidatura “Garantir Cultura”, o espetáculo teve lotação reduzida, conforme as indicações emanadas pela Direção Geral de Saúde (DGS).

Em nota à comunicação social, também o Município de Vagos, avança que os espetáculos decorrerão com lotação reduzida, sendo obrigatório o uso de máscara, a manutenção da distância de segurança e a desinfeção das mãos à entrada e saída do espaço.

Os espetáculos musicais terão entrada gratuita e lotação limitada, com obrigatoriedade de aquisição prévia de bilhetes na Biblioteca Municipal de Vagos ou na Biblioteca de Praia, à exceção do musical “Sem Maré” e do espetáculo “Filarmónica Vaguense acompanha o Projeto Por Terras do Zeca”, que apenas poderão ser adquiridos na Biblioteca Municipal de Vagos.

Os bilhetes estarão disponíveis para levantamento uma semana antes do respetivo espetáculo.

Notícia completa na edição impressa ou digital