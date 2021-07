Arte urbana celebra “Anadia, água, vinho e espumante”

Dezasseis estórias de uma história” é a designação do mais recente projeto que o município de Anadia tem em curso.

Por estes dias, ninguém fica indiferente aos apontamentos de arte urbana que vão despontando por todo o concelho.

A cor e a vida, regressam, pouco a pouco, a locais até agora desvalorizados e pouco apelativos, convertidos em telas que uma dezena de artistas está a transformar em obras de arte que todos podem apreciar.

Com curadoria do artista plástico anadiense, Pedro d’ Oliveira, começa a tomar forma um projeto que se irá traduzir numa exposição de arte urbana que vai percorrer todas as freguesias do concelho.

No total, o projeto, que se vai prolongar por três meses, vai envolver 12 artistas que vão criar 16 estórias (de uma só história) em 16 locais diferentes do concelho. Ou seja, está em curso a criação de uma verdadeira galeria de arte urbana – com direito a roteiro – e que a autarquia deseja que venha a traduzir-se igualmente num novo produto turístico.

Água, espumante, vinho e Anadia (boa gente) são os temas centrais e fio condutor dos trabalhos que se completam e complementam num roteiro de instalações de arte urbana que vieram não só travar a degradação de alguns espaços, como renovar outros, através da arte.

