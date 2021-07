Av. Caminho: ASAC lança original campanha de angariação de fundos

e Avelãs de Caminho (ASAC) tem em curso uma original campanha de angariação de fundos junto dos seus sócios, amigos e comunidade em geral.

Na passada segunda-feira, arrancou um peditório porta-a-porta, cujos donativos podem ser convertidos em azulejos, devidamente personalizados, a aplicar na parede exterior, lado norte, desta IPSS.

Ao JB, a presidente da direção, Graça Veiga, explicou que este peditório visa angariar fundos para as obras em curso na instituição. Obras iniciadas em 2020 e que se revelavam urgentes, uma vez que o edifício apresentava necessidades estruturais, relacionadas com infiltrações, humidade e eficiência energética.

Uma reabilitação profunda com as obras a rondarem os 500 mil euros. Ainda que a comparticipação de fundos comunitários atinja os 85%, a verdade é que a instituição precisa do apoio de toda a comunidade para levar a bom porto tamanha nau. “No seguimento das obra sem curso e porque devido à pandemia, festas, jantares e eventos de angariação de fundos se revelaram impossíveis de realizar, surgiu esta solução”, explica a responsável máxima da IPSS de Avelãs de Caminho.

