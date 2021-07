Aveiro é palco da entrega de prémios aos “Melhores Vinhos” da Bairrada

O renovado espaço do belíssimo edifício da “Estação” de Aveiro, será, no próximo dia 22 de julho, palco da cerimónia de entrega de Prémios do XLI Concurso dos “Melhores Vinhos da Bairrada” – Colheita 2020, promovido pela Confraria dos Enófilos da Bairrada.

Cedido para o evento pelo Município de Aveiro, este espaço recebe, assim, esta entrega de prémios que será também o primeiro acontecimento a realizar-se neste renovado local que tanto dignifica a cidade de Aveiro e a região.

Por forma a cumprir todas as normas de segurança emanadas pela DGS, nesta edição vão estar apenas presentes as empresas/produtores premiados no concurso para as três categorias de vinhos (brancos, rosados e tintos) e algumas individualidades.