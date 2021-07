Câmara de Águeda entrega “Chapéu de Ouro” ao Serviço Nacional de Saúde

A Câmara Municipal de Águeda entregou o primeiro galardão “Chapéu de Ouro” ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), numa cerimónia que decorreu no encerramento das VI Jornadas Internacionais de Turismo, que este ano aconteceram num formato misto, entre o online e o presencial, no Centro de Artes de Águeda.

O galardão, que visa distinguir pessoas singulares e/ou coletivas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, cujo mérito seja publicamente reconhecido pelo maior benefício coletivo na área do turismo, foi atribuído por decisão de um júri, que integrou representantes da Câmara e Assembleia Municipal e ainda da Turismo Centro de Portugal, da APECATE e da Rota da Bairrada.

“Apesar de não ter feito parte desta decisão, dado que não integrei o referido júri, enquanto enfermeiro, fico extraordinariamente contente pela distinção e por valorizarem o trabalho dos profissionais de saúde”, declarou Jorge Almeida, Presidente da Câmara de Águeda, acrescentando que, “este galardão é para todos os profissionais do SNS que não regatearam esforços e disponibilidade e disseram ‘presente’, tal como se destina aos que agora continuam a fazê-lo no âmbito do processo de vacinação”.

Para o edil, uma das melhores homenagens que podem ser feitas aos profissionais de saúde é dar-lhes condições adequadas para trabalhar. “Estamos a fazer a nossa parte de uma forma empenhada e a ir muito mais longe”, salientou, indicando que, a título de exemplo, foram criadas “ótimas condições na Unidade de Saúde de Aguada de Cima, a melhor da região”, uma obra que está praticamente concluída.

A Câmara de Águeda adjudicou as obras de remodelação e ampliação do Centro de Saúde de Águeda, aguardando o Visto do Tribunal de Contas para que a intervenção possa arrancar e, no próximo dia 1 de setembro, terão início as obras do Hospital de Águeda, que conta com “o contributo financeiro decisivo” da Câmara Municipal. “Com este conjunto de obras, penso que estamos a afirmar e a dar um apoio significativo aos profissionais (de saúde)”, disse Jorge Almeida.

“Obrigada por este reconhecimento”

“É com sentida gratidão que, em nome da Senhora Ministra da Saúde, tenho a honra de receber este lindo prémio”, disse Rosa Reis Marques, presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, salientando que a distinção é um “reconhecimento do papel do SNS e dos seus profissionais no combate à maior ameaça à saúde pública global dos últimos 100 anos”.

Defendendo que este prémio se destina “a todos e a cada um dos profissionais do SNS, que fazem do seu dia a dia assegurar aos portugueses cuidados de qualidade”, a governante frisou que o SNS “mostrou mais uma vez, num contexto de extraordinária exigência e pressão sobre a sua rede de serviços, que é capaz de proteger a saúde dos portugueses perante ameaças como a que vivemos desde março de 2020”.

“Muito obrigada por este reconhecimento ao Serviço Nacional de Saúde”, declarou, salientando que “mais que um motivo de orgulho para todas e para todos os seus profissionais, é um poderoso instrumento de motivação para um SNS cada vez mais efetivo nas suas respostas assistenciais e em saúde pública”.

O galardão, que é atribuído pela primeira vez este ano, tem a forma de um chapéu, “um símbolo que tem distinguido Águeda a nível nacional e internacional”, declarou Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara Municipal.

VI Jornadas Internacionais de Turismo

As VI Jornadas Internacionais de Turismo são, defende o Presidente da Câmara de Águeda, “um grito de esperança, de afirmação e de vontade de viver”, expressando o querer avançar, apesar das circunstâncias adversas. “Ficamos muito mais ricos e sobretudo com uma série de caminhos apontados que não deixaremos de percorrer”, sublinhou Jorge Almeida.

Refira-se que durante dois dias, no Centro de Artes de Águeda, decorreram as VI Jornadas Internacionais de Turismo, um evento que reuniu diversos intervenientes e empresas do setor do turismo numa troca de experiências e boas práticas em que o mote foi o futuro do turismo no pós-pandemia. Nestes dois dias de trabalhos, de networking, de apresentação de novas oportunidades e ideias de negócio na área do turismo, foram apresentados sete painéis, nos quais intervieram sete moderadores e 19 oradores, que aceitaram o desafio de participar num modelo misto, entre o online e o presencial.