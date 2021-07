CDS Oliveira do Bairro: Duarte Novo quer continuar obra iniciada em 2017

Apresentação formal dos candidatos trouxe a Oliveira do bairro o líder do partido, Francisco Rodrigues dos Santos.

O presidente da Câmara e candidato a novo mandato pelo CDS, Duarte Novo, está disposto a “continuar a vestir a camisola pelo concelho”. A determinação mostrada no passado domingo, em dia de jogo da seleção (que infelizmente os belgas venceram) levou o autarca a reconhecer que o trabalho feito só foi possível em equipa, deixando no ar que será seu desejo manter os mesmos elementos para a candidatura. Ideia reforçada pelo candidato à União de Freguesias, Acílio Ferreira, que cumprimentou os vereadores presentes “e candidatos a novo mandato”.

Com a mesma equipa no horizonte e com um timoneiro a aceitar o desafio com “grande alegria, vontade e orgulho”, ficou a promessa de “continuar a trabalhar perto de todos vós”.

Falando num concelho melhor para todos, o autarca lembrou que os quatro eixos desta equipa, assumidos há quatro anos, continuam a ser os mesmos (Desenvolvimento Económico e Criação de Emprego, Gestão Autárquica Transparente e Rigorosa, Melhor Educação e Melhor Qualidade de Vida Para Todos).

