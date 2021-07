Circuito da Curia: Ciclismo está de regresso às estradas do concelho

O Circuito da Curia está de regresso, depois de um ano de interregno devido à pandemia.

Embora não seja ainda um retomar em pleno – a tradicional Festa do Leitão e do Espumante associada a este evento continua suspensa – a parte desportiva vai ser uma realidade.

Dois dias dedicados ao ciclismo estão de volta às terras bairradinas com uma prova no sábado e outra no domingo. Ambas são organizadas pela Associação de Ciclismo da Beira Litoral (ACBL) e contam para a Taça de Portugal de Esperanças.

Circuito da Curia

No domingo, dia 1 de agosto, a estância termal da Curia volta a ser palco, a partir das 15h, do emblemático Circuito da Curia para o escalão de Esperanças (juniores e sub-23). Em competição vão estar mais de uma centena de ciclistas.

Com uma extensão de 90 quilómetros (que perfazem 6 voltas), o Circuito da Curia vai percorrer várias localidades da União de Freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro, entrando também em território da freguesia de Vilarinho do Bairro e nos concelhos de Cantanhede e da Mealhada.

Na véspera, sábado, dia 31 de julho, terá lugar “Anadia Capital do Espumante – Murtosa, Coração da Ria”. Uma competição destinada igualmente à categoria de Esperanças. A prova vai ligar o município de Anadia ao da Murtosa (Torreira), numa extensão de 120 quilómetros.

