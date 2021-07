Comboio cheio de história por entre chapéus suspensos

Esta reportagem faz parte do Roteiro Férias em Segurança – Anadia, Águeda e Arouca e pode ser lida na íntegra na edição do JB de 22 de julho de 2021

Centenas e centenas de guarda-chuvas coloridos pintam, no verão, os céus da cidade de Águeda. Esta é já uma imagem de marca do concelho, que se contagia pelas casas comerciais, empresas, residências e espaços públicos, que orgulhosamente ostentam este símbolo que anualmente é responsável pela atração de milhares de turistas de todos os cantos do mundo.

Embora de uma forma tímida neste tempo de pandemia, Águeda não quis deixar passar a oportunidade de pendurar aquele teto colorido que resguarda maravilhosos momentos fotográficos, a oportunidade de provar um pastel de Águeda ou uma caminhada para compras na baixa da cidade, onde as montras exibem pequenas recordações deste novo colorido que veio para ficar, ao lado das noras do Rio Águeda e de outros símbolos que marcam a história e identidade local.

Para além daquela mediática instalação de guarda-chuvas, que colocou Águeda nas bocas do mundo, também a arte urbana somou pontos nos últimos anos, tudo sob o chapéu do festival AgitÁgueda, que agora espera melhores dias para voltar a inundar a cidade de artistas, espetáculos e visitantes.

