Covid-19: Casos ativos disparam em Águeda e Oliveira do Bairro

O número de novos casos e, consequentemente de casos ativos, continua a aumentar na região, que nos últimos dias registou um aumento de mais 24 casos, graças aos números de Águeda, que quase duplicaram, passando de 56 casos ativos para 97, e em Oliveira do Bairro, onde os números também cresceram, de 67 casos ativos na terça-feira para 88, segundo as contas desta sexta-feira do ACeS do Baixo Vouga.

Nos restantes concelhos da Bairrada, Vagos caiu para os 52 casos ativos (tinha 54) e Anadia tinha 37 e ontem registava apenas 32.

No ACeS do Baixo Mondego, Cantanhede viu os números a caírem de 84 casos ativos para 65 e na Mealhada também se registou uma diminuição, passando de 37 para 25 casos ativos de Covid-19.

Os últimos dados, atualizados esta sexta-feira dão conta de 359 casos ativos na Bairrada contra os 335 casos registados na passada terça-feira.