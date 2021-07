Covid-19: metade da Bairrada com números preocupantes

À semelhança do país, também na Bairrada continuam a aumentar os casos ativos de Covid-19. As situações mais preocupantes encontram-se nos concelhos de Vagos (54 casos ativos), Oliveira do Bairro (67 casos ativos) e Cantanhede (84 casos ativos).

Os últimos dados, atualizados à data de ontem, dia 13 de julho, dão nota de que há, neste momento, 335 casos ativos de Covid-19 nos seis concelhos da Bairrada.

Águeda regista 56 casos ativos e Anadia 37. Ainda no âmbito do ACES Baixo Vouga, Oliveira do Bairro está prestes a ser incluído nos concelhos com regras mais apertadas (concelhos de risco muito elevado), tendo neste momento 67 casos ativos. Em Vagos, concelho que, na região, juntamente com Mira, está em risco muito elevado, tem atualmente 54 casos ativos.

No que respeita a Mealhada e Cantanhede, pertencentes à CIM-Região de Coimbra, verificamos que Cantanhede se aproxima rapidamente dos concelhos de risco muito elevado, tendo neste momento 84 casos ativos. Mealhada regista 37 casos.