Covid-19: Oliveira do Bairro e Vagos são concelhos de risco muito elevado

O Governo voltou a reunir em Conselho de Ministros para atualizar as medidas de combate à pandemia, numa fase em que o número de casos de covid-19 tem vindo a aumentar. Já são 90 os concellhos em situação de Risco Elevado e Muito Elevado.

Pela Bairrada, Oliveira do Bairro junta-se a Vagos na classificação como concelhos de Risco Muito Elevado. Cantanhede está em Risco Elevado e Águeda e Anadia fazem parte dos concelhos em alerta. A Mealhada está fora de todas estas contas, que têm por base os númeos de novos casos por 100 mil habitantes.

A Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, informou há momentos que aumentaram de 33 para 47 os concelhos de Risco Muito Elevado de incidência de Covid-19.

Os concelhos de Risco Muito Elevado: Albergaria-a-Velha, Albufeira, Alcochete, Almada, Amadora, Arruda dos Vinhos, Aveiro, Avis, Barreiro, Benavente, Cascais, Elvas, Faro, Ílhavo, Lagoa, Lagos, Lisboa, Loulé, Lourinhã, Mafra, Matosinhos, Mira, Moita, Montijo, Nazaré, Odivelas, Oeiras, Olhão, Oliveira do Bairro, Palmela, Peniche, Portimão, Porto, Santo Tirso, São Brás de Alportel, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Silves, Sines, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Vagos, Vila Franca de Xira, Vila Nova de Gaia e Viseu.

O número de municípios em Risco Elevado de transmissão da covid-19 aumentou de 27 para 43.

Os concelhos de Risco Elevado: Alcobaça, Alenquer, Arouca, Arraiolos, Azambuja, Barcelos, Batalha, Bombarral, Braga, Cantanhede, Cartaxo, Castro Marim, Chaves, Coimbra, Constância, Espinho, Figueira da Foz, Gondomar, Guimarães, Leiria, Lousada, Maia, Monchique, Montemor-o-Novo, Óbidos, Paredes, Paredes de Coura, Pedrógão Grande, Porto de Mós, Póvoa do Varzim, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Santarém, Tavira, Torres Vedras, Trancoso, Trofa, Valongo, Viana do Alentejo, Vila do Bispo, Vila Nova de Famalicão, Vila Real de Sto António.

Os 30 concelhos em situação de alerta: Águeda, Alcoutim, Ajustrel, Amarante, Anadia, Cadaval, Caldas da Rainha, Castelo de Paiva, Estarreja, Fafe, Felgueiras, Guarda, Marco de Canaveses, Marinha Grande, Mogadouro, Montemor-o-Velho, Murtosa, Ourem, Ovar, Paços de Ferreira, Penafiel, Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Serpa, Valpaços, Viana do Castelo, Vila do Conde, Vila Real, Vila Vilosa e Vizela.

Este 30 municípios ficam sem impacto nas medidas de desconfinamento, por registarem, pela primeira vez, uma taxa de incidência superior a 120 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias (ou superior a 240 se forem concelhos de baixa densidade populacional).

De acodo com a governante as regras para os concelhos de maior risco, que agora são 90 “são as mesmas que se aplicavam até então”, inclusive a medida de limitação da circulação na via pública, diariamente, entre as 23h e as 05h.

Além da limitação de circulação na via pública, diariamente, entre as 23h e as 05h, estes concelhos ficam sujeitos a outras medidas restritivas para controlar a pandemia, mas diferenciadas consoante o nível de risco, nomeadamente nos horários do comércio e restauração.