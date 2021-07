Da Yé Yé à bicicleta elétrica

“A Rua do Comércio, em Sangalhos, ficava repleta, com centenas e centenas de bicicletas. As pessoas dali iam para o campo, agarravam um molhado de couves que colocavam no suporte, se levavam um filho punham-no em cima das couves e ainda traziam um saco de batatas no próprio quadro da bicicleta! Era assim.”