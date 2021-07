Desporto: 1.ª fase da Aldeia do Futebol da AFA é inaugurada sábado

Refira-se ainda que a Aldeia do Futebol nasceu no seguimento da criação, por parte da Federação Portuguesa de Futebol, do programa “uma associação, uma academia”.

A primeira fase da Aldeia do Futebol da Associação de Futebol de Aveiro é inaugurada no próximo dia 31 de julho, pelas 17h, numa cerimónia que contará com as presenças do Secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, e do presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Ribau Esteves.

“Este momento marcará definitivamente a missão da Associação de Futebol de Aveiro (AFA) e será mais um passo de gigante na afirmação do futebol, do futsal e do futebol de praia no distrito de Aveiro”, acredita Arménio Pinho, presidente da AFA.

A primeira fase do empreendimento, situado na zona envolvente ao Estádio Municipal de Aveiro, conta com dois relvados, seis balneários, dois deles para árbitros, iluminação artificial e vedação do recinto desportivo.

“Esta obra nasceu da visão da Direção da AFA, que tem como objetivo trabalhar o presente, mas, acima de tudo, preparar e assegurar um melhor futuro. Os agentes desportivos de Aveiro estão satisfeitos e irão contribuir ainda mais para o sucesso desportivo e para o aproveitamento do talento que sabemos que existe entre nós”, salienta Arménio Pinho.



