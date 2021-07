Hegisantos reduz horário laboral e quer fixar quatro dias de trabalho por semana

Oliveira do Bairro

O Grupo Hegisantos, de Oiã, vai reduzir o horário de trabalho dos seus colaboradores, faseadamente, até atingir as 32 horas semanais.

O anúncio da empresa, na semana passada, dá conta de um projeto piloto, que engloba a inclusão de diversas medidas internas para motivar os seus colaboradores, com o objetivo final de alcançar aquele teto máximo de redução de 8h, ou seja, menos um dia de trabalho por semana.

Para a empresa, liderada pelo empresário Rui santos, “as medidas implementadas assentam numa cultura de compromisso entre toda a organização, no sentido de valorizar o empenho e a dedicação do colaborador, como também a conciliação da sua vida sócio-laboral, de forma a que através das medidas implementadas, esta valorização resulte num colaborar ,mais comprometido, mais motivado e finalmente mais feliz no seu espaço de trabalho”.

Aqueles indicadores de satisfação “através de inúmeros casos de sucesso no mercado, estão mais do que comprovados que aumetam a produtividade do mesmo e susquente da organização”, refere a empresa.

