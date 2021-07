Mercado de Oliveira do Bairro está a ser requalificado

O Município de Oliveira do Bairro avançou com trabalhos de requalificação e modernização do Mercado Municipal da cidade, de forma a tornar o espaço mais agradável a produtores e consumidores locais, bem como reforçar a componente de dinamização económica da região.

De acordo com Jorge Pato, Vice-Presidente da Câmara Municipal, esta ação pretende criar “um lugar único para a partilha de produtos locais, que potencie a venda tradicional e toda a sua envolvente económica e social, resgatando tradições e recuperando o contacto direto e a proximidade entre vendedores e visitantes”.

A intervenção, num valor de cerca de 130 mil euros, aposta na “modernidade do espaço e atratividade dos equipamentos”, com a implementação de novas bancas de venda em aço inox, renovação das instalações sanitárias e criação de casas de banho para pessoas com mobilidade condicionada, execução de trabalhos de pintura e de requalificação do pavimento interior e ainda pela reformulação da rede de iluminação e infraestruturas de telecomunicações.

O Mercado Municipal de Oliveira do Bairro, aberto todos os sábados, entre as 6h e as 13h, localiza-se no coração da cidade, onde se pode encontrar uma grande variedade de produtos, desde a fruta às flores, passando pela charcutaria, doçaria, pão e produtos hortícolas, entre muitos outros.

De recordar que o largo do Mercado Municipal já tem um projeto de Reabilitação Urbana, que vai ser concretizado no âmbito do Orçamento Participativo do Município de Oliveira do Bairro. O objetivo será criar um espaço, não só de simples transação económica, mas também de convívio e de socialização.