Mogofores: Antiga Escola Primária já em plena utilização pela ADABEM

As obras de requalificação da sala poente da antiga escola primária de Mogofores chegaram ao fim e com elas o regresso das atividades lúdicas e culturais a este espaço.

Depois de alguns meses em obras, que ascenderam a mais de 20 mil euros, o espaço intervencionado e que estava totalmente degradado, encontra-se como novo, apto para plena utilização, o mesmo acontecendo ao recreio. Uma reabilitação que, para além de ajudar a preservar um edifício secular, veio disponibilizar mais espaço para a realização de iniciativas socio-culturais.

A intervenção contou com o apoio do Município de Anadia, no âmbito dos acordos pontuais de colaboração que apoiam financeiramente as freguesias. A abertura simbólica aconteceu, no passado sábado, 17 de julho.

Logo no hall de entrada está patente o espólio do inativo Grupo Desportivo de Mogofores ali exposto. “O espaço foi todo arranjado para abarcar este património da terra”, salientou o autarca da UF Arcos/Mogofores, Fernando Fernandes que acrescenta ser este “um espaço para todos”, ainda que seja a ADABEM (Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Mogofores) a sua principal utilizadora.

Ler mais na edição impressa ou digital