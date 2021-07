Mulher resgatada depois de despiste de carro num poço de Malhapão

Uma mulher foi resgatada com vida dentro do veículo em que seguia depois deste ter entrado num poço no seguimento de um despiste, na estrada principal de Malhapão, Oliveira do Bairro.

O acidente com alerta por volta das 9h deste domingo poderia ter um desfecho pior se não fosse a rápida intervenção dos bombeiros no socorro à vítima, uma vez que logo a seguir ao seu resgate o veículo afundou por completo naquele largo poço próximo da via, soube o JB no local.

A condutora do veículo foi transportada para o Hospital de Aveiro.

Estiveram no local os Bombeiros de Oliveira do Bairro, com quatro viaturas, para além da VMER de Aveiro e a GNR, que apoiaram num total de 19 operacionais.