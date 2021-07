Município de Anadia vai construir 33 fogos para famílias carenciadas

Investimento superior a dois milhões de euros visa alojar 64 indivíduos que vivem em condições habitacionais indignas no concelho.

O Município de Anadia celebrou um acordo de colaboração com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) que vai permitir a construção de 33 habitações, para alojar 64 indivíduos que vivem em condições habitacionais indignas no concelho, de acordo com a Estratégia Local de Habitação (ELH), num investimento superior a dois milhões de euros.

Segundo nota da autarquia “o acordo agora firmado identifica as soluções habitacionais que o Município de Anadia se propõe promover, com financiamento ao abrigo do Programa 1º Direito, a programação da sua execução e a estimativa dos correspondentes globais de investimento e de financiamento”.

Recorde-se que a Câmara Municipal de Anadia promoveu a elaboração da ELH durante o ano de 2020, tendo o documento sido aprovado pela Assembleia Municipal em fevereiro de 2021 e, posteriormente, validado pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana.

“A Estratégia Local de Habitação é um documento que define a estratégia do Município em matéria de habitação e prioriza as soluções habitacionais que pretende ver desenvolvidas ao abrigo do 1º Direito, tendo por base o diagnóstico global atualizado das carências habitacionais”, lê-se ainda na nota enviada pela autarquia de Anadia.