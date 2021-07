Município de Vagos entrega 10 mil euros às companhas de Arte Xávega

Os cheques foram entregues ao abrigo do protocolo estabelecido entre o Município de Vagos e as companhas de Arte Xávega que operam na Vagueira e no Areão, assinado em outubro de 2020.

Em cumprimento do protocolo de apoio financeiro extraordinário celebrado entre o Município de Vagos e as companhas que exercem a atividade da Arte Xávega nas praias da Vagueira e do Areão, foram entregues dois cheques de 5000 euros a cada uma das companhas que estiveram na Câmara Municipal de Vagos, representadas pelos seus líderes, Carlos Alberto e João Esteves (Valdemar).

Recorde-se que este protocolo foi assinado com base em duas premissas fundamentais: compensar as perdas advindas da crise pandémica de COVID-19 e as consequências da deposição de areias no reforço do cordão litoral a sul da Costa Nova.

A prossecução deste protocolo visa ser um incentivo para a manutenção e valorização da Arte Xávega, que assume um importante papel cultural e turístico no concelho de Vagos, assim como motivar e dar condições às pessoas que fazem desta prática também o seu modo de vida.

Está também prevista neste acordo uma verba anual adicional de até 2500 euros, mediante a apresentação de candidatura, às companhas que pretendam realizar outros projetos ou eventos relacionados com a Arte Xávega.