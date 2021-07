Percursos pedestres que o vão deslumbrar

Estamos no verão e num ano ainda tão marcado pela pandemia a vontade de desconfinar, em segurança, vai crescendo.

Se está farto de praia, nestes dias mais quentes e longos aventure-se numa experiência diferente.

Aproveite o facto do concelho ter uma significativa zona serrana e faça caminhadas, descobrindo os trilhos que Anadia tem para lhe oferecer. Usufrua do ar puro, longe das multidões.

Assim, deixamos aqui algumas propostas de percursos pedestres disponíveis ou em fase de implementação no concelho, na medida em que o Município apresentou uma candidatura ao Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020.

Denominada “Anadia Walking Trails”, esta rede local de percursos pedestres integra seis rotas – apadrinhadas por associações locais – em vários pontos do concelho que dividem entre elas cerca de 82 km (variando entre os 9,7 km e os 13,4 km). São elas: Rota do Poeta e Rota do Espumante e do Azeite (ambas na Moita) apadrinhadas pelo Grupo Desportivo Moitense; Rota da Pedralva às Vinhas (S. Lourenço do Bairro), apadrinhada pela Associação Desportiva e Cultural da Pedralva; Rota do Crasto às Vinhas (U.F de Arcos e Mogofores) apadrinhada pelo Rompe Solas de Anadia; Rota do Angarna (V. V. Monsarros) apadrinhada pelo Núcleo de Anadia da FNA (escuteiros adultos) e a Rota da Lagoa de Torres (Vilarinho do Bairro), apadrinhada pela Junta de Freguesia local.

Esta reportagem faz parte do Roteiro Férias em Segurança – Anadia, Águeda e Arouca e pode ser lida na íntegra na edição do JB de 22 de julho de 2021