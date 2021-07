U. de Coimbra e Abimota firmam acordo para potenciar inovação e aplicação

No âmbito do desenvolvimento de parceiras com várias empresas, a Universidade de Coimbra (UC) firmou um protocolo com a Abimota (Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins), instituição sem fins lucrativos que representa mais de oito dezenas de associados.

A parceria tem como objetivo o desenvolvimento de novos paradigmas de mobilidade suave através do melhoramento de matérias-primas, da optimização de produções e da definição de novos conceitos de design.

Desta forma, pretende-se “que a UC seja capaz de contribuir para o aumento da produtividade, eficiência e a rentabilidade do setor”. E para que isso seja possível “é essencial uma parceria de proximidade”, refere o Vice-Reitor para a Inovação e Empreendedorismo, Luís Simões da Silva.

“É essencial a sinergia entre o setor universitário, de investigação e a Abimota, com o conhecimento do setor industrial”, destaca o presidente da Abimota, João Miranda. Com o protocolo agora assinado, as entidades prevêem “contar com a colaboração das camadas mais jovens no desenvolvimento tanto nas áreas de produção como de inovação”, acredita o responsável.

Para Gil Nadais, Secretário-Geral da Abimota “pretendemos colaborar ativamente para que o conhecimento universitário, que é cada vez maior e de melhor qualidade, chegue as industrias e possa potenciar a resolução dos desafios que chegam todos os dias”.

A cerimónia de assinatura do protocolo teve lugar a 2 de julho na Sala do Senado da UC.