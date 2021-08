112 condutores fiscalizados em operação de prevenção de corridas ilegais na A17 e A25

O Comando Territorial de Aveiro realizou no passado sábado, dia 21 de agosto, uma operação especial de prevenção e combate à criminalidade na área de serviço de Aveiro, na Autoestrada n.º 25 (A25), e na área de serviço de Vagos, na Autoestrada n.º 17 (A17), no concelho de Aveiro.

Esta operação teve como objetivo a prevenção de corridas ilegais, tendo sido fiscalizados 112 condutores. No decorrer da ação foi detido um suspeito por condução sob o efeito do álcool.

Foram ainda apreendidas 24 doses de haxixe e dez veículos por alterações às características construtivas, tendo sido notificados os proprietários para submeterem as viaturas a inspeção extraordinária.

A operação culminou ainda na elaboração dos seguintes autos de contraordenação:

• 12 por posse/consumo de estupefacientes;

• Um relacionado com pneumáticos;

• Um por falta de seguro de responsabilidade civil;

• Um por uso indevido do telemóvel no exercício da condução;

• Um por Introdução Irregular no Consumo, em virtude de o veículo não estar matriculado em território nacional;

• Um por transformação de veículos e por existência de veículos com características não averbadas no Documento Único Automóvel.

Esta ação decorreu com o reforço do Destacamento de Trânsito de Aveiro, do Destacamento de Intervenção de Aveiro e dos Destacamentos Territoriais de Águeda e de Anadia.

A GNR frisa que se mantém “vigilante para que seja possível prevenir e reprimir eventos que ponham em causa o direito de circulação dos cidadãos e que atentem contra a segurança rodoviária de todos os utentes da via pública”.