4.ª visita ao Património Azulejar é em Bustos

O Município de Oliveira do Bairro continua a promover visitas guiadas ao património azulejar do concelho. Depois da freguesia de Oliveira do Bairro e das vilas do Troviscal e Mamarrosa, no próximo sábado, dia 21 de agosto, será Bustos a receber a visita.

O percurso, com cerca de 4,5 km, tem como ponto de encontro a sede da União das Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, onde se irá assistir, primeiro, a uma apresentação, de Cláudia Emanuel, acerca do Património Azulejar do Município de Oliveira do Bairro, iniciando-se depois a visita.

Aconselha-se que os participantes se façam acompanhar de calçado confortável, água, máscara e álcool gel.

Para proceder à inscrição, gratuita, basta descarregar o formulário (bit.ly/Patri_AzulejarOLB_Visita1), preencher e enviar para turismo@cm-olb.pt até às 12h de sexta-feira.

Estas “Visitas ao Património Azulejar” enquadram-se no âmbito do projeto cultural intermunicipal AMO – O Motor Que Nos Liga. O projeto envolve, para além de Oliveira do Bairro, Albergaria-a-Velha e Murtosa, tendo como finalidade promover o património cultural, industrial e natural destas regiões.

No ano de 2019, a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro procedeu à inventariação de todo o património azulejar no seu concelho. Concluiu-se que 1974 imóveis, cerca de 22% do total, têm azulejos a decorar, a proteger e a valorizar as fachadas dos imóveis existentes.

As próximas Visitas ao Património Azulejar irão decorrer nos dias 28 de agosto e 4 de setembro, às 17h, e estão sujeitas a inscrição prévia e ao limite mínimo de 5 participantes e máximo de 10.