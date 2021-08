5.ª etapa da Volta a Portugal em Bicicleta com início em Águeda

Este ano, a 5.ª etapa da Volta a Portugal em Bicicleta, marcada para o próximo dia 10 de agosto, vai iniciar na Rua Rio Grande, junto ao Mercado Municipal de Águeda, passando de seguida pela Avenida 25 de Abril e pela Rua Luís de Camões e entrando na Estrada Nacional 1.

Os ciclistas iniciam a corrida do dia em Águeda às 12h50, prevendo-se a chegada a Santo Tirso às 17h24, num percurso de 171,3 quilómetros. “A festa da Volta a Portugal em Bicicleta está de regresso a Águeda”, diz Edson Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Águeda, lembrando que este é o segundo ano consecutivo que a organização da prova rainha do ciclismo nacional dedica um dia ao concelho.

“Este é um setor com grande dinamismo no concelho e uma referência em termos nacionais”, seja no que respeita à indústria de bicicletas ou às condições para a prática desportiva e de lazer, continuou o responsável, salientando que a passagem da prova por Águeda é uma oportunidade para afirmar e promover o Concelho.

Águeda é, defende, um concelho que protagoniza “uma aposta clara e estratégica neste setor”, nomeadamente com a disponibilização da rede de trilhos cicláveis, que permite conhecer o Concelho, apreciar a Natureza e praticar desporto, bem como com o Águeda Bike Park ou com as beÁgueda (bicicletas elétricas de uso partilhado de Águeda).

A organização da prova destaca, na apresentação 82.ª Volta a Portugal em Bicicleta, que Águeda “coloca Portugal como o maior fabricante europeu de bicicletas. Se existiam critérios que justificassem uma presença regular de Águeda na Volta a Portugal, este é um deles”. A 5.ª etapa é, acrescentam, “talvez a etapa mais urbana da Volta”, em que haverá a oportunidade de visitar “alguns dos concelhos que estão mais conotados com a modalidade e que têm equipas presentes na prova”.

A passagem da “Volta” pelas cidades provoca alguns constrangimentos viários, pelo que a Câmara de Águeda apela à compreensão dos munícipes quanto aos incómodos que esta iniciativa possa causar. Neste sentido, a Câmara solicita a todos os munícipes que cumpram todas as regras de segurança e proteção recomendadas pelas Direção-Geral de Saúde, nomeadamente o uso de máscara e o distanciamento físico.

Condicionamentos de trânsito

Como referido, devido à realização da partida da 5.ª etapa da “Volta”, haverá condicionamento ao trânsito e estacionamento automóvel em várias artérias da cidade, nos dias 9 e 10 de agosto, a saber:

– Interdição ao Estacionamento automóvel

· Avenida 25 de Abril e Rua Rio Grande – das 06h00 às 15h00 de 10 de agosto (terça-feira);

· Parque de Estacionamento do Mercado – zona Este – das 09h00 de 9 de agosto (segunda-feira) às 17h00 de 10 de agosto (terça-feira);

· Rua Luís de Camões (acessos nascente e poente) – das 20h00 de 9 de agosto (segunda-feira) às 15h00 de 10 de agosto (terça-feira);

– Condicionamento de Trânsito

· Avenida 25 de Abril – das 08h00 às 15h00 de 10 de agosto (terça-feira);

· Rua Rio Grande do Sul – das 06h00 às 15h00 de 10 de agosto (terça-feira).