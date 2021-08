Acidente em Águas Boas provoca um ferido grave

Uma colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro provocou ferimentos graves num dos condutores, ao início da tarde deste sábado na EN 333 em Águs Boas, Freguesia de Oiã (Oliveira do Bairro).

O acidente, com alerta às 13h45, aconteceu na Rua Santa Margarida, em Águas Boas. Estiveram no local sete operacionais dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, apoiados por duas viaturas. A GNR de Oliveira do Bairro também esteve no local.

A vítima – politraumatizado grave – foi transportada para o Centro Hospitalar do Baixo Vouga, em Aveiro.