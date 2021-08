Acidente na EN 333, no centro da vila, provocou dois feridos.

Oliveira do Bairro

Uma colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro provocou dois feridos, um deles em estado grave, num acidente registado ao fim da tarde desta quarta-feira, na Palhaça.

Com alerta às 19h42, o acidente aconteceu ma EN 333 no centro da vila, nas proximidades do recinto da antiga feira local.

O Bombeiros de Oliveira do Bairro estiveram no local com 9 operacionais, apoaidos por uma viatura de desencarceramento e duas ambulâncias.

A GNR de Bustos esteve no local.