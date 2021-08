Anadia FC apresenta-se aos sócios com vitória e mostra-se apto para a nova época

O pontapé de saída para o Anadia FC na Liga 3 está marcado para as 11h do próximo sábado, dia 14 de agosto.

Reportagem: Jorge Santos

O Anadia apresentou-se aos seus sócios e adeptos com um triunfo por 2-1 frente ao histórico União de Coimbra, numa partida que revelou que os Trevos estão aprumados e aptos para a entrada numa nova realidade – a Liga 3.

Mesmo que os processos ainda precisem de afinação, nomeadamente o modelo de três centrais que a certo ponto Miguel Valença fez questão de colocar em prática, o Anadia de hoje já tem grandes semelhanças com a equipa que fez um brilharete na última época, e que esteve até final na luta pela subida à Liga Portugal 2: capacidade de posse, circulação fluida e entendimento entre setores.

Serão estas as traves-mestras da formação de Miguel Valença, que fez questão de reforçar a ideia de que as últimas semanas, mesmo intensas e desgastantes, trarão frutos para a época que agora vai começar. “As últimas 5 semanas foram duras, mas o compromisso e o foco apresentado pelos atletas dão-me garantias quanto às nossas capacidades de enfrentar esta competição”, referiu.

Com a primeira partida marcada para as 11h do próximo sábado, dia 14, o jovem técnico dos Trevos tem noção que começar com o “pé direito” pode ser uma alavanca fundamental para o futuro, sendo que, para isso, “estamos focados em pensar jogo a jogo, sendo que a primeira partida é já frente a um “velho” conhecido [Canelas 2010], que defrontámos na última época, e que mantém grande parte da sua estrutura”.