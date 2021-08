Anadia vai ter Gabinete de Apoio ao Emigrante

O Município de Anadia vai celebrar um protocolo com a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas para a criação do Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE) em Anadia. A minuta do protocolo foi aprovada na última reunião de executivo, no passado dia 4 de agosto.

Os GAE são estruturas de apoio aos cidadãos portugueses que estão emigrados, aos que regressam a Portugal e aos que pretendam iniciar um processo migratório. Têm como objetivo apoiar e informar os referidos cidadãos nas áreas social, jurídica, económica e empresarial, educação, emprego, formação profissional, entre outras, orientando-os para os serviços públicos vocacionados para o esclarecimento de dúvidas ou para a resolução de problemas mais específicos, e ainda aconselhar e informar os cidadãos portugueses que pretendam emigrar.

O Gabinete visa assim contribuir para uma melhor reinserção e fixação dos munícipes emigrados, permitindo também fortalecer os laços com a comunidade emigrante e com aqueles que pretendem dinamizar as potencialidades económicas do concelho, nomeadamente através da criação de riqueza no concelho.

Recorde-se que Anadia é um concelho de grande emigração. Basta recordar os finais do século XIX e as décadas de 60 e 70 do século passado. Luxemburgo, França, Alemanha, Suíça, Estados Unidos, Venezuela, Brasil e Canadá são os principais países de acolhimento dos vários milhares de anadienses.