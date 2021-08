Avelãs de Caminho: Largo de Santo António vai ser requalificado

A Câmara Municipal de Anadia aprovou, na reunião de executivo do passado dia 4 de agosto, o estudo prévio para a requalificação do Largo de Santo António, e que tem como objetivo otimizar os lugares de estacionamento, através de uma nova configuração do Largo e a reformulação dos passeios, aumentando o espaço pedonal.

O Município de Anadia pretende, desta forma, melhorar as condições de acessibilidade e segurança.

Em complemento à requalificação urbana, foi enquadrado o alargamento logo no início da rua da Ponte do Casal, contemplando a criação de passeios e estacionamento e a respetiva interseção com a EN1/IC2. A beneficiação nesta rua reveste-se também de grande relevância pelo facto de constituir uma importante via de ligação entre as freguesias de Avelãs de Caminho e de Sangalhos, recentemente intervencionada.

Atendendo ao facto de a EN1/IC2 ser da jurisdição das Infraestruturas de Portugal, a execução da requalificação urbana proposta carece ainda de autorização daquela entidade.