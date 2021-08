Campanha “Viajar sem Pressa” detetou 23 mil condutores em excesso de velocidade

A Campanha de Segurança Rodoviária “Viajar sem pressa” da responsabilidade da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Polícia de Segurança Pública (PSP), fiscalizou por radar 2.646.373 veículos, 83% dos quais pelo SINCRO – Sistema Nacional de Controlo de Velocidade, da responsabilidade da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Dos veículos fiscalizados, 23.048 circulavam com excesso de velocidade, dos quais 11.892 foram detetados pelos radares das Forças de Segurança e 11.156 pelos da ANSR.

A operação decorreu nos dias 10 a 16 de agosto, e teve como objetivo alertar os condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade, dado que esta é uma das principais causas dos acidentes nas estradas. Número de veículos controlados por radar Número de infrações por excesso de velocidade ANSR 2.196.452 11.156 GNR 283.294 8.226 PSP 188.328 dos quais 166.627 em território continental 3.821 das quais 3.666 em território continental Total Continental 2.646.373 23.048

Mais acidentes e mais mortes nas estradas

No período da campanha, registou-se, igualmente, um total de 2.535 acidentes, de que resultaram 17 vítimas mortais, 60 feridos graves e 863 feridos leves. Relativamente ao período homólogo de 2020, verificaram-se mais 415 acidentes, mais 11 vítimas mortais, mais 19 feridos graves e mais 184 feridos leves.

“Esta campanha, simultaneamente implementada a nível nacional por todas as entidades envolvidas, foi mais um passo para o envolvimento dos condutores no desígnio de tornar a segurança rodoviária uma responsabilidade de todos”, dizem as autoridades.