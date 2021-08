Cerâmica Rocha pode acolher curso da Universidade de Aveiro

A Câmara de Oliveira do Bairro e a universidade estão a desenvolver uma parceria para avançar com um curso do ISCA-UA naquelas instalações.

A Cerâmica Rocha pode acolher um curso da Universidade de Aveiro, estando a autarquia e aquela instituição de ensino a desenvolver uma parceria nesse sentido. O assunto esteve em discussão na última reunião de Câmara.

A Universidade de Aveiro manifestou interesse em reforçar a descentralização da sua atividade letiva ao concelho de Oliveira do Bairro, desta feita para a realização de uma edição do Curso Técnico Superior Profissional em Informática e Comunicação Organizacional, por parte do ISCA -UA- Instituto Superior de Contabilidade e Administração da Universidade de Aveiro.

O executivo municipal de Oliveira do Bairro aprovou a manifestação de interesse em avançar com a parceria, congratulando-se com esta iniciativa, que surge na sequência de vários contactos estabelecidos com a Universidade de Aveiro.

Com a formalização da parceria com o Município de Oliveira do Bairro, o ISCA-UA vai avançar com uma candidatura ao programa “Impulso Jovens STEAM”, no âmbito do PRR (Programa de Recuperação e Resiliência), que visa “promover e apoiar iniciativas orientadas exclusivamente para aumentar a graduação superior de jovens em áreas de ciências, tecnologias, engenharias, artes e matemática (STEAM – Science, Technology, Engineering, Arts and Mathmatics), em consonância com as novas necessidades do mercado de trabalho”.

Recorde-se que entre novembro de 2020 e abril de 2021, a Cerâmica Rocha acolheu a 1.ª edição do curso “Tecnologia Cerâmica”, promovido pela Universidade de Aveiro e pelo Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro (CTCV).