Costa Verde equipa restaurante de Portugal na Expo 2020 Dubai

A Costa Verde, sediada em Vagos, foi a marca escolhida pelo chef Chakall para equipar o restaurante Al-Lusitano, em pleno pavilhão de Portugal na Expo 2020 Dubai, a realizar-se entre 1 de outubro de 2021 e 31 de março de 2022.

Segundo comunicado enviado à nossa redação, “o restaurante português apresentará uma carta com combinações de produtos de excelência”, com o objetivo bem definido pelo chef Chakall: «O melhor de Portugal, na mesa do mundo», o que se estende a todos os produtos utilizados no projeto.

Em Portugal há mais de 20 anos, Chakall, além de proprietário e parceiro de vários projetos nacionais e internacionais, é conhecedor da gastronomia e cultura portuguesas, que dará a conhecer neste evento durante seis meses.

30 anos de crescimento sustentado

Fábrica está sediada na Zona Industrial de Vagos

A Costa Verde, empresa de porcelanas especialista em equipamentos para hotelaria, iniciou atividade em 1992, sendo uma das mais modernas empresas do setor em todo o mundo.

A fábrica está localizada na Zona Industrial de Vagos, possuindo uma área coberta de 35.000 m2 e uma área disponível de mais de 65.000 m2.

Ao longo de quase 30 anos de crescimento sustentado, surgiram parcerias em vários mercados espalhados pelo mundo. A constante pesquisa, criação e desenvolvimento de novos produtos e conceitos permitiu à Costa Verde estar hoje presente em mais de 50 geografias e obter 70% do volume de negócios no mercado internacional.